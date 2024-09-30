«Он не готов для соревнований». Илья Малинин — об исполнении пятерного прыжка

Американский фигурист чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин снова высказался о перспективах успешного исполнения пятерного прыжка, отметив, что он уже пытался его делать.

«Пятерной прыжок возможен. Я пробовал делать его, и, хотя до совершенства далеко, это не нереально. Он не готов для соревнований, но понемногу пытаюсь», — приводит слова Малинина издание Sportweek.

Малинину 19 лет. Он является первым и единственным человеком в мире, который на официальных соревнованиях исполнил четверной аксель. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате. В тренерский штаб Ильи входят его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, их консультирует известный специалист Рафаэль Арутюнян.