«Бабушкой Сирануш» меня называли». Фигуристы Акопова и Рахманин — о смене гражданства

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, рассказали, как приняли решение сменить спортивное гражданство с российского на армянское.

«Так как я армянка, у меня все в роду армяне, у меня всегда были в глубине души эти мысли, всегда терзали меня: «Что бы было, если бы я каталась за Армению?» Я ещё когда в пары перешла, маленькая была, у Стаса Морозова каталась, он говорил: надо за Армению. Это всегда было, всю жизнь со мной. «Бабушкой Сирануш» меня называли», – сказала Акопова в передаче «Что там в миксте?».

«И когда произошла травма, она как будто нас подтолкнула на то, чтобы что-то поменять», – добавил Рахманин.

Акопова и Рахманин пока не получили открепление от ФФККР, чтобы оформить переход в сборную Армении. Фигуристы планируют сделать это в декабре 2024 года. Спортсмены тренируются в группе Фёдора Климова и Дмитрия Савина в Сочи.