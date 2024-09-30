«Вы — неблагодарная мама». Рудковская обратилась к Наталье Парсеговой после съёмок в шоу

Продюсер, директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на выход выпуска передачи «Фетисов» о суде с мамой фигуристки Арины Парсеговой Натальей.

«Не буди лихо, пока оно тихо! Наталья Парсегова, всю свою правоту мы доказали в суде, в отличие от вас. Даже тот факт, что ваша нынешняя команда благородно собрала для вас деньги, а вы их до сих пор не передали, а ходите по передачам с маленькой девочкой, рассказывая, что вы до сих пор не определились, подавать апелляцию или нет, и жалуетесь на всю страну, говорит о вашей репутации.

Вы – неблагодарная мама. В то, в чём вы сейчас плаваете, вы сами окунули и свою дочь, и два тренерских штаба, и Федерацию фигурного катания на коньках. И упорно продолжаете это делать и подставлять тех, кто пытается вам помочь.

Вам уже 150 раз сказали, что к вашей девочке нет вопросов. И иск был исключительно к вам. Что вам мешало продолжать платить 30 тысяч рублей за обучение в «Ангелах Плющенко», как вы это делали раньше, и озвучили эту сумму в передаче «Звезда», куда нас очень звали, но мы не ходим априори с мужем ни по каким передачам, потому что нам нечего и некому доказывать, когда правда на нашей стороне.

А теперь хоть только на один момент представьте, если бы я пришла и всё это рассказала там. И не только я.

Далее, 30 тысяч рублей в месяц в частной школе, где ребёнка тренирует команда Евгения Плющенко и он сам – не такая большая сумма за такой дорогостоящий спорт, как фигурное катание. Ведь сумма конвертов благодарности в государственных школах тренерам именно такая. Не правда ли?

Вы же пришли не в государственную академию, а в частную, с частным льдом и прочими частными услугами, где с вашим ребёнком и его бесконечными подкатками носилась вся академия. Что вам мешало шить за свой счёт костюмы, покупать самой самые дорогие коньки, ставить за свой счёт дорогостоящие программы и самостоятельно оплачивать бесконечные подкатки даже больной Арины, которую Вы гнали на лёд после больницы и тяжёлой болезни. Хотя тренеры были категорически против.

Не заставляйте меня приводить в следующем посте доказательства и этого факта (это к вопросу о том, не как вы любите свою дочь, а к вопросу про ваши амбиции!)

Далее, если у Вас не стало возможностей платить эти 30 тысяч, как вы утверждаете, почему бы вам сразу не перевести ребёнка в госшколу, а не начать «доить» академию по 200 тысяч в месяц? Помощь попросили вы лично у меня, а не я предлагала (не заставляйте меня доказывать в следующем посте и этот факт. Я это доказала в суде. Могу показать и здесь).

Теперь про контракт со спонсором, о котором вы постоянно твердите и показываете даже в соцсетях (сорри, в сетях своей дочери) два листа бумаги. На нём нет ни вашей подписи, ни подписи спонсора. В суде вы также не показали подписанный контракт, хотя судья не раз просила предоставить именно документ с подписями, а не распечатанный текст. Вот потому он и не был принят судом во внимание.

Вы пишете, что вы – честный человек, но нельзя быть честным на двух страницах из трёх. Потому что на третьей странице ваша честность превращается в тыкву! Там нет не только подписи, но даже и реквизитов спонсора.

Многие дети из академии, с куда большими регалиями и известностью, снимались в рекламе и получали по бартеру экипировку, как и ваша дочь. Всего было три съёмки, одна из них проходила и вовсе в академии «Ангелы Плющенко» после тренировки.

Теперь про деньги. Даже если бы вы снимались за деньги, то съёмочный день юных моделей стоит 5-10 тысяч в день. Не вводите тут народ в заблуждение! На 30 тысяч рублей вы и получили одежды за эти съёмки. Или вы решили, что ваша никому не известная дочь за один съёмочный день из трёх должна была получить 600 тысяч, что в шесть раз больше ежемесячной зарплаты учителей или врачей? Однако!

И про договор. Такой договор был подписан не только с вами. И были дети, которые по тем или иным причинам ушли из академии. И ни с кем не было проблем, конфликтов или судов. Только с вами. Задумайтесь почему!

А теперь самое главное – про вашу «честность»! Размещаю в карусели документ, который перечеркивает всё, что вы раньше говорили и писали, всё, что вы раньше выкладывали в соцсетях и рассказывали в суде.

Вы добровольно и, что самое главное, безвозмездно предоставили разрешение на участие Арины в рекламной кампании и на использование результатов съёмок в рекламе без ограничения срока и территории. Как же не стыдно публично обманывать олимпийского чемпиона и нашу легенду Вячеслава Фетисова, всех уважаемых людей, присутствующих в студии, и всех телезрителей своими фантазиями и своими историями, имея такой бэкграунд?

Вот так вы и идёте по жизни, растаптывая добро и любовь! Снимите уже свои розовые очки и перестаньте врать нашим доверчивым людям. А то уже реально тошно и мерзко», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, Никулинский суд Москвы постановил, что Наталья Парсегова должна выплатить академии 1,9 млн рублей. Для помощи фигуристке и её семье с закрытием долга была организована открытая тренировка группы Этери Тутберидзе.