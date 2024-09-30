Мама фигуристки Парсеговой: мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью

Наталья Парсегова, мама фигуристки Арины Парсеговой, высказалась о съемках в ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда». Вчера в эфир вышел выпуск

Пришла с ребенком на шоу, не пожалев детскую психику»: пишут уважаемые болельщики АП.

Ребят, не пожалела психику моего ребенка сторона истца, которая устроила судилище над моей семьей совместно с уважаемой Екатериной Давыдовой, на которую моя дочь на протяжении года работала в итоге абсолютно бесплатно!

Мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью (с последующей рекламой в ее личных соцсетях), наряду с ней привлекались дети из баз модельных агентств, которые получали почасовую оплату, Арина не получила от этого «сотрудничества» ни копейки, поэтому судились – да, со мной, а зарплату за весь период сотрудничества, которую Арина зарабатывала для оплаты обучения в частной академии, забрали у моего ребенка.

А тем, кого все же сильно штормит на эту тему, предлагаю эксперимент: берёте своего ребенка и на протяжении года катаете его из области через всю Москву на 10-часовые съёмки, отодвигая в эти дни семью, других детей или, не дай Бог, больного мужа, учёбу, тренировки на второй план, разумеется, сами оплачиваете все транспортные расходы, парковки в центре и штрафы, если не повезло. И самое главное, делать это абсолютно бесплатно. Потом возвращаетесь сюда и делитесь эмоциями в комментариях.

В программу «Фетисов» пошли вместе по приглашению, для того, чтобы Арина рассказала, что с ней все в порядке, а не плакать, не волнуйтесь.

А также уважаемые гости программы подняли тему невозможности подобных контрактов в детском спорте на нашем примере. Говорили не только о фигурном катании, но и о других видах спорта.

Очень хочется, чтоб такие же, как и я, юридически неграмотные родители, не попадали в такие ситуации, поэтому и говорим об этом… Не повторяйте наших ошибок, привлекайте юристов, изучайте… И обязательно держите свои экземпляры договоров у себя!

Какое следующее шоу, интересуются поклонники стороны истца? Пригласили на «СуперНиндзя Дети» на СТС, но мы, к сожалению, откажемся, не проходим по срокам и местоположению съёмок», – написала Парсегова в социальных сетях.

Напомним, летом 2024 года Никулинский суд Москвы после рассмотрения дела постановил, что Наталья Парсегова должна выплатить академии 1,9 млн рублей. Для помощи фигуристке и её семье с закрытием долга была организована открытая тренировка группы Этери Тутберидзе.