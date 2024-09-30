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«Ями». Загитова показала, как готовит домашний ужин в духовке

«Ями». Загитова показала, как готовит домашний ужин в духовке
Алина Загитова
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как готовит домашний ужин в духовке.

Загитова поделилась небольшим видеороликом и фотографией процесса приготовления блюда.

«Ями😋», – подписала Загитова пост в своём телеграм-канале.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: телеграм-канал фигуристки

Фото: телеграм-канал Алины Загитовой

Напомним, ранее Алина Загитова подала заявку на грант в Президентский фонд культурных инициатив на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. На фигуристку обрушились с критикой, однако некоторые продюсеры и эксперты поддержали фигуристку, в частности, в защиту проекта Загитовой высказались заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова, продюсер ледовых шоу Евгения Плющенко Яна Рудковская, хореограф и постановщик Илья Авербух.

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