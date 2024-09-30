«Ей сейчас нельзя тренироваться». Ученица Плющенко может пропустить этапы Гран-при России

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Кира Трофимова рискует пропустить юниорские этапы Гран-при России в сезоне-2024/2025.

«Кира, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей», – слова тренера спортсменки Евгения Плющенко цитирует ТАСС.

Весной 2024 года Трофимова по медицинским показаниям пропустила первенство России старшего возраста. Участие в юниорских контрольных прокатах сборной России в Новогорске спортсменка не принимала также по медицинским показаниям.

В прошлом сезоне Трофимова вошла в шестёрку лучших на первенстве России среди юниоров, а также стала бронзовым призёром этапа Гран-при России среди юниоров в Уфе.