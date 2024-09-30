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Чайковская — о работе комментатором: хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть

Чайковская — о работе комментатором: хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть
Елена Чайковская
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о своей работе в качестве комментатора.

«Я начала комментировать фигурное катание ещё при Анне Дмитриевой, когда она меня попросила, это было 50 лет назад. Поэтому для меня это абсолютно не новое дело, и, когда обратились сейчас, я с удовольствием в это включилась. Я это знаю, я умею говорить, я хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть. Поэтому мне это интересно, и людям, которые слушают, надеюсь, тоже.

Я не просто фиксирую, кто упал, кто прыгнул, у меня другие задачи – показать силу нашего фигурного катания, эмоциональность, образность, как выстроены программы. Это не просто набор элементов, и это интересно. Да, это занимает большое количество времени и сил, но, если поступит приглашение, я, конечно, соглашусь», – приводит слова Чайковской ТАСС.

В сентябре на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге Елена Чайковская прокомментировала выступления спортивных и танцевальных пар.

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