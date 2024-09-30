Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят значительное количество соревнований

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, сообщила, что они с партнёром в ближайшее время не будут выходить на соревнования по состоянию здоровья.

«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника, немного грустных новостей. Как вы знаете, я перенесла серьёзное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.

Но есть и хорошие новости! Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю своё здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определённые нагрузки и пребывание на льду. Спасибо за вашу поддержку и веру в нас с Гошей. Мы ждём момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу. Ну а пока я буду восстанавливать своё здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу», – написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Напомним, Косторная/Куница показали две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге в середине сентября.