Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Парсегова — о тренировках в группе Тутберидзе: цель на сезон — напрыгать четверные

Парсегова — о тренировках в группе Тутберидзе: цель на сезон — напрыгать четверные
Арина Парсегова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Арина Парсегова высказалась о том, как сейчас проходят её тренировочные будни в группе Этери Тутберидзе.

«Тренируется мне сейчас хорошо. Получается всё, что пробую, практически. Учу четверные прыжки. Цель за этот сезон — напрыгать четверные прыжки и вставить их в программу на соревнованиях. Мне тут всё очень нравится. Хорошее расписание, хорошие тренировки. Всего достаточно. Устаю, да, но, когда понимаю, что от этого будет результат, даже приятно уставать», — поделилась Парсегова в эфире передачи «Фетисов».

Напомним, Парсегова вернулась в группу Этери Тутберидзе весной 2023 года, до этого три года она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Летом 2024 года мать фигуристки Наталья и представители академии встретились в суде: 1,9 млн рублей должна выплатить сторона фигуристки за тренировки и прочие расходы на подготовку спортсменки.

Материалы по теме
Контракт Парсеговых с «Ангелами Плющенко» — странный. Но зачем мама Арины его подписала?
Контракт Парсеговых с «Ангелами Плющенко» — странный. Но зачем мама Арины его подписала?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android