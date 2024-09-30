Парсегова — о тренировках в группе Тутберидзе: цель на сезон — напрыгать четверные

Российская фигуристка Арина Парсегова высказалась о том, как сейчас проходят её тренировочные будни в группе Этери Тутберидзе.

«Тренируется мне сейчас хорошо. Получается всё, что пробую, практически. Учу четверные прыжки. Цель за этот сезон — напрыгать четверные прыжки и вставить их в программу на соревнованиях. Мне тут всё очень нравится. Хорошее расписание, хорошие тренировки. Всего достаточно. Устаю, да, но, когда понимаю, что от этого будет результат, даже приятно уставать», — поделилась Парсегова в эфире передачи «Фетисов».

Напомним, Парсегова вернулась в группу Этери Тутберидзе весной 2023 года, до этого три года она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Летом 2024 года мать фигуристки Наталья и представители академии встретились в суде: 1,9 млн рублей должна выплатить сторона фигуристки за тренировки и прочие расходы на подготовку спортсменки.