Член исполкома ФФККР: Тутберидзе — человек слова, деньги отправят пострадавшим в Курске

Член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России Николай Долгополов рассказал, что деньги, вырученные от проведения открытой тренировки группы Этери Тутберидзе, пойдут на помощь пострадавшим в Курске.

«Отбросив все эти вещи, я рад, что эти деньги, которые будут переведены, а Этери Георгиевна — человек слова, она это переведёт, эти деньги пойдут, я знаю это, на благородные цели. И вы знаете на что? Они будут отправлены людям, пострадавшим от всего того, что произошло сейчас в Курске. Вот это меня каким-то образом утешает», — сообщил Долгополов в эфире передачи «Фетисов».

Напомним, открытая тренировка группы Этери Тутберидзе состоялась в начале сентября. Её организовали для того, чтобы собрать деньги на помощь семье фигуристки группы Арине Парсеговой, мать которой проиграла в суде представителям академии «Ангелы Плющенко». По решению суда матери Парсеговой необходимо выплатить академии 1,9 млн рублей.