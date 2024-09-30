«Очень затратная и кабальная ситуация». Спортивный юрист — о деле Парсеговой

Спортивный юрист Сергей Алексеев высказался о контрактной системе в фигурном катании в контексте судебного разбирательства мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи и академии «Ангелы Плющенко».

«Что касается договорных отношений, конечно же, вот этот вот срок 8-10 лет, он просто нереальный, завышенный. Поэтому, наверное, здесь нужно привязать эти сроки как минимум к стандартам спортивной подготовки, к этапам спортивной подготовки — начальной, учебно-тренировочной и так далее, но не больше.

Конечно же, эти ограничения должны быть на законодательном уровне, едиными для всех, императивными, чтобы действительно дети, их родители, наши выдающиеся дети не попадали.

Хорошо, здесь Тутберидзе поддержала, а если бы нет, то это, конечно, очень затратная и кабальная, такая ущербная ситуация для родителей и детей. Которая законодательством должна быть пресечена, ограничена и контролироваться», — отметил Сергей Алексеев в ток-шоу «Фетисов».

Напомним, этим летом Никулинский суд Москвы постановил, что Наталья Парсегова обязана выплатить 1,9 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко».