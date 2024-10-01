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Александра Трусова разыграла Софью Самоделкину, сказав, что беременна

Александра Трусова разыграла Софью Самоделкину, сказав, что беременна
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Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) разыграла свою подругу, фигуристку, представляющую Казахстан, Софью Самоделкину в эфире YouTube-шоу «Мистер Х» на канале блогера Sasha Ice.

Одним из заданий было позвонить близкому человеку и сообщить о беременности. Игнатова приняла решение позвонить Софье и разыграть её. С Александрой был также её муж Макар Игнатов, он позвонил своему отцу.

На контрольных прокатах 15 сентября Игнатова попыталась исполнить четверной лутц в произвольной программе, но её попытка завершилась падением. Самоделкина выступила на этапе юниорского Гран-при в Турции, где заняла четвёртое место.

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