Александра Трусова разыграла Софью Самоделкину, сказав, что беременна

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) разыграла свою подругу, фигуристку, представляющую Казахстан, Софью Самоделкину в эфире YouTube-шоу «Мистер Х» на канале блогера Sasha Ice.

Одним из заданий было позвонить близкому человеку и сообщить о беременности. Игнатова приняла решение позвонить Софье и разыграть её. С Александрой был также её муж Макар Игнатов, он позвонил своему отцу.

На контрольных прокатах 15 сентября Игнатова попыталась исполнить четверной лутц в произвольной программе, но её попытка завершилась падением. Самоделкина выступила на этапе юниорского Гран-при в Турции, где заняла четвёртое место.