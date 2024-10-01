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Мама Костылевой назвала причину, по которой фигуристка не выступит на мемориале Панина

Мама Костылевой назвала причину, по которой фигуристка не выступит на мемориале Панина
Елена Костылева
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Фигуристка Елена Костылева не выступит на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, так как выполнила поставленную задачу на предыдущем турнире.

«Евгений Викторович [Плющенко] сказал, что задача стояла прыгнуть четверной тулуп, Лена сделала его на турнире памяти Сергея Гринькова, решили лишний раз не тратить силы», – цитирует ТАСС Ирину Костылеву, маму 12-летней фигуристки.

Мемориал Панина-Коломенкина пройдёт 2-5 октября в Санкт-Петербурге. Костылева должна была выступить в юниорской категории и встретиться с главной соперницей — Маргаритой Базылюк из группы Этери Тутберидзе.

Напомним, 24-25 сентября проходил турнир памяти Сергея Гринькова, который Костылева выиграла с уверенным преимуществом.

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