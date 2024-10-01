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Ангелопол с новой партнёршей пропустят сезон из-за большой разницы в возрасте

Ангелопол с новой партнёршей пропустят сезон из-за большой разницы в возрасте
Дарья Карева и Валерий Ангелопол
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Новообразованный танцевальный дуэт Дарьи Каревой и Валерия Ангелопола пропустит сезон-2024/2025.

«К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году», — написал Ангелопол в соцсетях.

Фигуристу 20 лет, он имеет разряд мастера спорта и не имеет права выступать среди кандидатов в мастера спорта. Его партнёрше на 1 июля 2024 года было 15 лет, и она пока не может соревноваться с мастерами спорта.

Напомним, Дарья Карева — третья партнёрша Ангелопола с 2023 года. С 2018 по 2023 год фигурист выступал в дуэте с Василисой Кагановской, в ноябре 2023 года начал кататься с Ариной Ушаковой. С января 2024-го Валерий начал скатываться с Александрой Шинкаренко, но в июне фигуристы прекратили совместные тренировки.

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