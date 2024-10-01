«Хотят видеть свежих чемпионов, а их нет». Авербух — об интересе к фигурному катанию

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух порассуждал об уровне интереса россиян к фигурному катанию.

«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он всё равно падает, потому что нет международных соревнований у нас, нет новых героев в нашем фигурном катании. Это серьёзно сказывается. Наша индустрия, конечно, живёт, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Однако для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, а их сейчас нет», — цитирует Авербуха Metaratings.ru.

Российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с конца сезона-2022/2023. По итогам недавнего конгресса ISU Россия снова не получила допуск на старты.