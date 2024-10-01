Тарасова — об Ангелополе: эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала пропуск сезона-2024/2025 танцевальным дуэтом Дарья Карева/Валерий Ангелопол.

«А мне зачем о нём думать вообще? У нас разве некому кататься? Есть много пар, за ними интересно наблюдать. А эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет. Кому это интересно? Мне вот точно неинтересно», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Карева и Ангелопол не смогут выйти на соревнования в стартовавшем сезоне, так как не могут соревноваться по одному разряду. Партнёру 20 лет, он имеет разряд мастера спорта и не имеет права выступать среди кандидатов в мастера спорта. Его партнёрше на 1 июля 2024 года было 15 лет, и она пока не может соревноваться с мастерами спорта.

Напомним, Дарья Карева — третья партнёрша Ангелопола с 2023 года. С 2018 по 2023 год фигурист выступал в дуэте с Василисой Кагановской, в ноябре 2023 года начал кататься с Ариной Ушаковой. С января 2024-го Валерий начал скатываться с Александрой Шинкаренко, но в июне фигуристы прекратили совместные тренировки.