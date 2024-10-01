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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что ради школы Алины Загитовой не будут сносить стадион Водник

Министр спорта Татарстана: ради школы Загитовой ничего сносить не будем, это был вброс
Алина Загитова и Владимир Леонов
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов опроверг информацию, что ради постройки школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани будет снесён стадион «Водник».

«Ради школы Загитовой ничего сносить в Казани не будем. Это был вброс СМИ. Это совершенно свободная территория, пустая, никакие спортшколы там не занимались. Когда-то там действительно был стадион, но это было в прошлом веке, сейчас там ничего нет. Эта территория полностью зарезервирована под школу Загитовой, это отличное место. Такой центр фигурного катания пойдёт на благо спортивной Казани», — приводит слова Леонова Metaratings.ru.

Ранее Леонов сообщил, что стоимость проекта составит сотни миллионов рублей, но пока не удалось найти инвестора. Определиться с источником финансирования планируется к концу текущего года.

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