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Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Кум Чхоль Хан провели стажировку в Новогорске и похвалили Алёну Косторную

Фигуристка из КНДР — о Косторной: очень добрая и приятная девушка
Алёна Косторная
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Северокорейские фигуристы Тхэ Ок Рем и Кум Чхоль Хан рассказали о стажировке, проведённой в России в подмосковном Новогорске.

«В Новогорске к нам отнеслись очень по-доброму. Мы провели там 12 дней, нам всё невероятно понравилось. Тренеры были к нам внимательны, особенно товарищ Валерий», — приводит Sports слова Хана.

Его партнёрша рассказала, что им помогали Алёна Косторная и Георгий Куница. «Она очень добрая и приятная девушка. Алёна с Гошей много помогали нам с техникой, мы многому у них научились», — заявила Рем.

Тхэ Ок Рем — бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов — 2018 в паре с Чу Сик Кимом. Они выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане и заняли 13-е место. С новым партнёром фигуристка заняла 10-е место на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил 19-21 сентября.

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