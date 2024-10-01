Генеральный директор ФФККР уверен, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган уверен, что сборная России выступит на Олимпийских играх 2026 года.

«Перспективы (возвращения) мы, естественно, видим и над этим работаем активно. Олимпиада-2026? Уверен, что мы там будем», — приводит слова Когана Odds.ru.

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/2025 — такое решение было принято на недавнем конгрессе ISU. Напомним, что бан действует с концовки сезона-2021/2022 — сборная России не была допущена к постолимпийскому чемпионату мира.