Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это не про меня!» Медведева назвала Костомарову идеал мужчины, Роман отреагировал

«Это не про меня!» Медведева назвала Костомарову идеал мужчины, Роман отреагировал
Роман Костомаров
Комментарии

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос Романа Костомарова об идеале мужчины в Rutube-шоу олимпийского чемпиона «ПО ДУШАМ».

Костомаров. Твой идеал мужчины?

Медведева. Крепкий высокий танцор (смеётся)!

Костомаров. Это не про меня, хотя я сейчас крепче стал. В большой спорт детей отдашь?

Медведева. Отдам. В спорт точно, а там как получится. Так же как моя мама — давай, а там посмотрим.

Костомаров. Спорт как-никак закаляет и делает тебя сильнее.

Медведева. Особенно пацанов в спорт надо.

Евгения Медведева находится в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, который выступает в спортивных парах. С партнёршей Екатериной Гейниш они представляют Узбекистан и заявлены на два этапа серии Гран-при ISU.

Материалы по теме
Медведева о личной жизни во время карьеры: мне нравились мальчики, я пыталась встречаться
О личной жизни Евгении Медведевой
10 причин, почему фигурист Чигирёв — идеальный мужчина для Медведевой 10 причин, почему фигурист Чигирёв — идеальный мужчина для Медведевой
«Бывший женился, а потом развёлся. Я такая: ха-ха!» Медведева не скрывает роман с Ханю?! «Бывший женился, а потом развёлся. Я такая: ха-ха!» Медведева не скрывает роман с Ханю?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android