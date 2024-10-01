«Это не про меня!» Медведева назвала Костомарову идеал мужчины, Роман отреагировал

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос Романа Костомарова об идеале мужчины в Rutube-шоу олимпийского чемпиона «ПО ДУШАМ».

Костомаров. Твой идеал мужчины?

Медведева. Крепкий высокий танцор (смеётся)!

Костомаров. Это не про меня, хотя я сейчас крепче стал. В большой спорт детей отдашь?

Медведева. Отдам. В спорт точно, а там как получится. Так же как моя мама — давай, а там посмотрим.

Костомаров. Спорт как-никак закаляет и делает тебя сильнее.

Медведева. Особенно пацанов в спорт надо.

Евгения Медведева находится в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, который выступает в спортивных парах. С партнёршей Екатериной Гейниш они представляют Узбекистан и заявлены на два этапа серии Гран-при ISU.