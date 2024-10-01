Фигуристка Медведева — о завершении карьеры: страдала бы сильнее, если бы осталась

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала Роману Костомарову в его Rutube-шоу «ПО ДУШАМ» о том, как принимала решение о завершении карьеры.

Медведева. Меня спрашивают: ты когда-нибудь хотела вернуться в спорт и выиграть то, чего не выиграла, и доказать всем? Да нет! Повезло, и я довольно-таки легко пережила этот момент. Недавно меня спрашивали: хотели ли когда-то во время своей карьеры повесить коньки на гвоздь и закончить, всё это бросить? Я поняла, что не хотела так сделать. Один раз я захотела это сделать, и я это сделала. И сделала очень вовремя для себя, в моменте, когда было тяжело. У меня были глобальные цели в спорте, и я понимала, что бросить сейчас — это вообще не вариант, это будет неуважение к работе моей семьи надо мной. У меня в принципе не было доступного варианта взять всё и бросить. Я его даже не рассматривала.

Костомаров. Ты имеешь в виду маму?

Медведева. Мама, бабушка, конечно. Я слишком большую ответственность несла за вложенные в меня средства, время, желания, силы. Я это чувствовала и не могла себе позволить бросить. А когда уже стала состоятельной спортсменкой, когда коронавирус начался и я им сильно переболела. Это меня и побудило закончить со спортом, потому что осложнения сильные были, спина болела. И ну вот уже всё показывало к тому, что всё, достаточно, успокойся. И я такая — ну, наверное, да. А что я ещё могу? Я не могу ничего больше выиграть того, чего я не выигрывала до этого.

Костомаров. Это мудрое решение. Те спортсмены, которые могут вовремя закончить… Когда ты чувствуешь, тем более если тебе не позволяет здоровье или вещи, без которых невозможно побеждать, потому что нужно на максимум тренироваться — конечно, это абсолютно невозможно, и лучше в этот момент заканчивать.

Медведева. Может, я и боролась бы ещё, но у меня тело уже сдавало. Не то чтобы я сильно страдала от этого. Я бы страдала сильнее, если бы осталась.

Последним соревнованием Евгении был чемпионат России — 2020. Она снялась после короткой программы из-за сломанного ботинка. Затем Медведева выступила на контрольных прокатах перед сезоном-2020/2021, но больше не вышла на старт.