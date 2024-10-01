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Евгения Медведева поделилась фото из Сочи в купальнике

Евгения Медведева поделилась фото из Сочи в купальнике
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию из Сочи в социальных сетях, на котором позирует в купальнике на фоне моря.

«В Москве +17. А вот в Сочи было +30», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Фото: Из телеграм-канала Медведевой

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Ранее Евгения приняла участие в Rutube-шоу олимпийского чемпиона, российского фигуриста Романа Костомарова «ПО ДУШАМ», в котором рассказала про свою личную жизнь, завершение профессиональной карьеры и многое другое.

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