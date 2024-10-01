Медведева: у нас, спортсменов, как: если ты с психологом работаешь — кишка тонка, что ли?

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о работе с психологом.

«У меня за всю мою жизнь было около девяти сессий. Три психолога, и у каждого около трёх сессий. У меня как получается — мне нужен психолог по мере надобности. нет такого, что я в психотерапии пять лет.

У меня бывает такое, что эмоции накапливаются, наматываются на кулак так, что их потом не развязать. Есть ситуация, которую я могу сама размотать — мне нужно одной посидеть, отдохнуть, освежить голову — и всё, нормально, я ответы на свои вопросы нахожу. А бывает такое, что наваливается так много всего, что, когда начинаешь пытаться распутывать этот клубок, он затягивается ещё сильнее. И тут уже мне нужно, чтобы кто-то со стороны позадавал мне вопросы, чтобы я сама смогла на них ответить.

Но у нас, спортсменов, как: если ты с психологом работаешь — кишка тонка, что ли? Я к психологу сама пошла по своей воле — я почувствовала, что мне нужна помощь. Понятное дело, что можно к друзьям и родственникам обратиться, чтобы выслушали, но мне нужно было, чтобы меня не выслушали, а как-то именно с научной точки зрения что-то посоветовали и позадавали вопросы. Я сама захотела», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».