«Это отторгает». Костомаров рассказал, почему отказался от работы с психологом

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему отказался от работы с психологом после ампутации конечностей.

«Раньше, 20 лет назад, такого вообще в принципе не было, чтобы кто-то обращался. Единственный человек — первый, который обратился, на слуху — это Лёха Ягудин на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Это единственный раз. А ко мне как-то… ещё лежал в больнице, в койке, после того, как лишнее убрали, забрали, отобрали, обобрали — позвали ко мне психолога, чтобы как-то успокоить, наверное. Ко мне заходит женщина, и такая: «Роман, здравствуйте, я психолог. Как у вас дела?»

Я ей говорю: до свидания, больше ко мне не приходите, в психологе не нуждаюсь точно. Особенно с таким заходом, скажем так. Врачам говорил потом, что не надо ко мне никого присылать. Если ко мне придёт человек с протезами, без рук, и начнёт рассказывать, что жизнь прекрасна, никогда не сдавайся — то, наверное, я бы с ним побеседовал. А когда к тебе заходит здоровый человек и спрашивает, как у тебя дела, когда лежишь без рук и без ног — это отторгает. Это о том, как я познакомился с психологом. Может, возраст, может, опыт жизненный позволяет все ситуации разруливать самому. В принципе, в жизни и в спорте много было всяких сложных ситуаций», — сказал Костомаров в своём Rutube-шоу «ПО ДУШАМ».

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.