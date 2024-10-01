Медведева — о требованиях мамы: не было такого, что «я работаю, чтобы ты золото привезла»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с мамой и бабушкой в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

Костомаров. Знаю, что твоя мама тоже занималась фигурным катанием, но рано закончила. Как часто говорят, наши родители пытаются реализовать свои мечты на своих детях. Как думаешь, было ли у неё такое в голове по поводу тебя? У неё не получалось, травмы, может быть, дочка…

Медведева. Это интересная тема для разговора с мамой, потому что мы никогда это не обсуждали. Насколько я знаю, у меня всё намного проще получилось. Я родилась слабенькой, и врачи сказали: надо закалять, выбирать вид деятельности, где есть контраст температур. Плавание — хорошо, но можно и фигурное катание: тёплая раздевалка — холодный лёд — тёплая раздевалка. Мама почесала голову и говорит: пусть будет фигуристкой — потому что мама была фигуристкой. Пусть катается. Я никогда не чувствовала, что мама реализует какие-то желания через меня.

Костомаров. А давление было со стороны мамы? Ты говорила, что переживала, что не можешь подвести своих близких из-за того, что столько труда вложено.

Медведева. Это не под давлением делалось. Просто катайся. Меня как воспитывали — мама всегда работала. После 2019 года она перестала работать, и я очень этому рада. Но до 2019 года она постоянно — каждый день, пять дней в неделю, восьмичасовой рабочий день. Она работала всегда. Я когда была маленькая, она на трёх работах в какой-то момент работала, потому что нужно было и меня кормить-одевать, и водить меня, и коньки покупать, костюмы шить.

Было ли трудно — да, наверное, было трудно, я же это всё видела. Но это никогда не было каким-то одолжением, не было такого, что я работаю для того, чтобы ты вообще мне золотую медаль привезла. И попробуй мне её не привезти, потому что я жизнь кладу ради тебя. Слышала такие истории. Такого не было никогда. Меня воспитывали так, что вот, мама хорошо делает свою работу, зарабатывает деньги. Бабушка хорошо делает свою работу — готовит вкусную еду, водит меня на тренировки, убирается в доме, вяжет мне свитеры, заботится о маме, которая уставшая домой приходит. А я что должна делать? А ты должна хорошо тренироваться, хорошо выполнять свою работу. И у меня это в голове осело, что я должна хорошо выполнять свою работу, а моя работа — это тренировки, показывать на соревнованиях всё, чему меня научили. Не прыгать через голову, не показывать что-то сверхъестественное — просто делать хорошо свою работу. И я вот так по жизни иду с этим — чему научилась, то покажу.

Костомаров. Они не были к тебе строгими?

Медведева. Они были требовательными, но требования были не в ключе, что мне нужна твоя олимпийская медаль и президентская квартира срочно. А такие, что ты ходишь тренироваться, тебя научили — будь добра, покажи всё это на соревнованиях. Вот эти требования.