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Российская фигуристка попала в серьёзную аварию по дороге на чемпионат Москвы

Российская фигуристка попала в серьёзную аварию по дороге на чемпионат Москвы
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Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что не смогла выступить на чемпионате Москвы после того, как попала в аварию по дороге на соревнования. Женщины выступили с короткой программой сегодня, 1 октября.

«Около двух часов дня попала в сильное ДТП на МКАД перед съездом на шоссе Энтузиастов. Передо мной резко затормозили, я тоже затормозила — и в меня влетела машина, из-за чего меня развернуло. Ударилась о машину в соседней полосе, и я снова отлетела — получилось ДТП из четырёх автомобилей. Виновным признали того, кто влетел в меня сзади. Только в шесть вечера закончились все оформления аварии. Со здоровьем всё хорошо, но машина в ужасном состоянии», — приводит слова Синицыной Sport24.

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