Медведева: мальчикам можно было и орать, и матюгаться. А девочкам нельзя

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о разном отношении к фигуристам и фигуристкам в группе Этери Тутберидзе.

«Лет в 13-14 я начала замечать, что к девочкам как будто больше требований. С нами как-то строже обстояли дела в нашей группе. Наверное, по результату это тоже было понятно. Практически каждая девочка в группе Этери Георгиевны показывала хорошие результаты. А в принципе в фигурном катании в мужском у нас в стране дела обстоят абсолютно по-другому, нежели с девочками. Мне кажется, это в каждой группе в нашей стране так. Почему — я не знаю.

Я не знаю, правильно это или нет. Наверное, были такие моменты, когда падаешь с прыжков, не получается у тебя, всё равно вот так обидно. Орать хочется на весь лёд, а девочкам нельзя. А мальчикам можно — мальчики у нас руки ломали о бортики — бам! Чтобы девочка так ударила о борт — там за шкирятник за бортик тебя этот выкинут и на тренировку не пустят. Девочкам было не дозволено абсолютно. И не дай бог ты всплакнёшь от обиды — ты чё ревешь? Мальчикам можно было всё: и орать, и матюгаться. Иногда выходило за рамки уважения просто к коллегам, которые находятся на льду. Кто-то катает под музыку программу, мальчик какой-нибудь упадёт — о борт, и такой гул стоит, он матюками просто, а там маленькие дети катаются. Трёхэтажным матом тренера могут послать, всё с рук сходило.

Правильно это или нет, я не могу сказать. Возможно, нам, девочкам, можно было это в другой форме, более мягкой, преподнести. Но я считаю, что сохранять субординацию — это правильно. А то, что у нас пацаны позволяли себе, — можно без этого обойтись», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».