Медведева — о поражении от Загитовой на ОИ: накрывает иногда, по самолюбию бьёт

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева рассказала, как сейчас воспринимает поражение от Алины Загитовой в личном турнире.

«Я сейчас в норме. Сейчас у меня всё хорошо. Как было раньше — да было по-разному. Было и трудно, было и абсолютно всё равно, то есть я себя убеждала в том, что всё равно, серебро тоже медаль! Как у нас любят говорить: а что ты расстраиваешься? Это же серебряная медаль Олимпийских игр! Никто вообще дотуда не доходит практически, а у тебя серебро — Жень, постыдись, побойся бога вообще, ты что?

Сейчас нормально. Для меня решающим моментом во всём этом отношении к той ситуации стало то, что нужно принять, что так есть, что это просто факт. У меня просто серебро, даже два. Просто принять этот факт, и оно уже никогда не изменится, ничего ты с этим не сделаешь. Можно сколько угодно распинаться, что я такая классная и вообще. У меня были разные стадии абсолютно. Но да, надо просто это принять. Наверное, каждый из нас, каждый спортсмен и каждый человек, несёт свой крест. Это мой крест.

Но сейчас у меня классная жизнь, у меня всё хорошо. А если бы я выиграла… У нас же со стороны квантовой зависимости если смотреть, даже если бы бабочка пролетела по другой траектории, вся судьба планеты изменилась бы. А тут цвет медали поменялся бы — что случилось бы тогда? Не знаю, какая жизнь моя была бы. Я не повстречала бы, возможно, потрясающих людей. Поэтому мне нормально. Накрывает иногда — да, по самолюбию бьёт, я это признаю.

Но с высоты своей колокольни я поняла, что нужно обладать определённым уровнем самокритики для того, чтобы признать собственную неосведомлённость и, собственно, отсутствие опыта в той или иной сфере. Я столько всего наслушалась в свою сторону — ты неблагодарная, у тебя серебро, а я тоже его бы хотела. Я наслушалась о-го-го. И я поняла, что мне самой нужно быть более внимательной к другим людям. Я стала развивать свою самокритику и пытаться ставить себя на место других. Моя ситуация с олимпийскими медалями научила меня вовремя промолчать и не выражать своё мнение», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

На Олимпийских играх — 2018 Медведева уступила Загитовой 1,31 балла. Также обе фигуристки взяли серебро в командном турнире.