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ISU получил новую информацию от МОК о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду

ISU получил новую информацию от МОК о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду
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Международный союз конькобежцев (ISU) получил новые данные от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу квалификации нейтральных спортсменов на Олимпийские игры. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

«Совет ISU получил обновлённую информацию от МОК относительно квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже и участия индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», — говорится в пресс-релизе организации.

На Олимпиаде-2024 в выступили 15 российских и 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/2025 — такое решение было принято на недавнем конгрессе ISU.

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