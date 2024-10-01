Медведева — о «Ледниковом периоде»: тебя поднимает человек, который кататься не умеет

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об участии в проекте «Ледниковый период».

«Да это так классно было, вообще! У меня было всего два сезона. Могу сказать, что это было невероятно тяжело. Это просто какая-то неподъёмная ноша абсолютно. Особенно когда — абсолютно не принижая результаты вас, парней, — всё-таки девочкам в этом проекте сложнее, потому что у нас партнёр, который не умеет кататься. И это жесть как страшно! Нужно и поддержки делать, и улыбаться при этом, когда тебя поднимает на два метра над уровнем льда человек, который, по сути, кататься не умеет и никогда этого не делал. И только буквально две недели он стоит на коньках, а вы уже снимаете эпизод. И ты чувствуешь, когда тебя поднимают, а ты наверху улыбаешься, как будто так и должно быть. Это невероятный стресс, но при этом… И я одиночница! Для меня это было такое приключение. Как в поход пойти куда глаза глядят. Как будет так и будет, попробуем.

Ну и соревновательный дух никуда не денешь, хотя я пыталась абстрагироваться: это проект, это шоу, мне будут выставлять оценки чуть ниже, чтоб меня на эмоции вывести. Или меня подзавысят, чтобы кого-то на конфликт вывести. Всё-таки это проект, нужны эмоции. Я себя к этому готовила, но всё равно не могу ничего с собой поделать. Потом мне просто микрофон перестали давать (смеётся). От лица всех участников «Ледникового периода» хотим выразить огромное спасибо Илье Авербуху, что додумался поставить не умеющих кататься людей на коньки, на тонкие лезвия — это вообще не травмоопасно. Спасибо тебе, Илья, большое, спасибо», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

В своём первом сезоне Медведева выступала с тиктокером Даней Милохиным и заняла третье место. Они стали партнёрами и в следующем сезоне, но Милохин решил покинуть шоу. Медведева встала в пару с актёром Фёдором Федотовым, и они стали вторыми.