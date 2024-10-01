«Я боюсь». Евгения Медведева объяснила, почему не хочет становиться тренером

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сказала, что боится становиться тренером, и объяснила почему.

«Я боюсь. Ответственности. Это большая ответственность — и, как говорится, я не Эдвард Руки-ножницы, у меня нет кучи инструментов, чтоб и тут успевать, и там, и сям. Пока что я хочу сконцентрироваться на себе. Я понимаю, что если становиться тренером, то, по сути, базу уже надо закладывать сейчас. 24-25 лет — это тот возраст, когда нужно вставать за бортик.

Тебе сейчас надо вставать и выращивать спортсменов для того, чтобы твои спортсмены потом выигрывали Олимпийские игры. Я не готова брать эту ответственность, потому что когда ты становишься тренером — особенно когда у тебя есть медали, звания — родители своих детей будут приводить к тебе в надежде, что ты тоже вырастишь из них двукратных чемпионов мира. И они хотят не то чтобы гарантии — они просто хотят, чтобы ты взял ответственность на себя за результат их ребёнка. Они готовы тебе платить баснословные деньги за коньки, за костюмы, стартовые взносы, которые до небес взлетели, чтобы ты из их ребёнка вырастил чемпиона.

Это ответственность, на протяжении десяти лет ты тянешь за собой этого ребёнка, выращиваешь его — а потом может случиться травма, как это получилось у меня. Я не готова брать эту ответственность, я не хочу, мне страшно», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

После завершения карьеры Евгения выступает в различных ледовых шоу. Также она анонсировала собственное шоу в честь своего 25-летнего юбилея — оно состоится в ноябре 2024 года.