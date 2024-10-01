Медведева — о переломе в олимпийском сезоне: стало неудобно соревноваться, страшненько

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о волнении перед соревнованиями.

«Я не люблю нервничать перед соревнованиями. Для меня всё равно соревнования — это не вот это вот — ах, ура, соревнования, спортивный дух! — нет, для меня это стресс дикий был всегда. Я любила соревноваться, когда я на пике своей формы. Когда на пике формы я находилась — это второй сезон по взрослым, когда я золото всё собрала. Первый сезон был не такой уверенный. А второй — я шла вообще прям косить всё золото, я была на это настроена, у меня форма была шикарная. Я испытывала кайф, но всё равно для меня это был дикий стресс.

Я выходила на лёд и понимала, что тестостерон какой-то во мне кипел. Я настолько нагло себя вела — в этот момент понимала, что, если настолько нагло себя веду, я обязана сейчас выйти и поставить мировой рекорд. У меня за сезон получилось их шесть, семь. Я каждый раз выходила, и прям меня трясло от того, что выпустите меня на лёд, я сейчас всех порву. Но при этом был страх того, что а если пойдёт что-то не так? У меня подорвётся вообще вся уверенность в себе. Эта медаль двусторонняя. Но конкретно тот сезон у меня прям в кайфе прошёл.

Поэтому важно стабильность поддерживать. Но потом получилось так, что я ногу сломала. И вот там-то уже плита пошатнулась, и стало неудобно соревноваться, страшненько, неуверенность появилась», — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

Медведева становилась чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах. В олимпийском сезоне-2017/2018 она получила стрессовый перелом ноги и пропустила чемпионат России, а на чемпионате Европы и Олимпийских играх проиграла Алине Загитовой.