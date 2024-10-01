Бойкова и Козловский планируют исполнить четверной выброс на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что планируют исполнить четверной выброс на мемориале Панина-Коломенкина. Об этом они заявили Максиму Транькову в шоу «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Бойкова. Мне кажется, что стоит усложняться. В первую очередь все идут за зрелищем. Если в мужчинах и женщинах есть это зрелище – в первую очередь четверные прыжки, сложность исполнения программ, то в парном катании мы все немножко застряли. В принципе, с начала 2000-х ничего не изменилось в парах. Мы делаем те же элементы. Поколения меняются, меняются программы, стили, но сами элементы, наполненность программы – никак не меняются.

Поэтому интерес угасает. Возможно, стоит пробовать что-то новое, в том числе усложнение не только прыжками, потому что обычный зритель, наверное, не сильно понимает разницу между тулупом и лутцем. Ему интересно наблюдать за сложными красивыми поддержками, за многооборотными подкрутками, выбросами. И мне кажется, что стоит двигаться в этом направлении.

Траньков. Вы, в принципе, и двигаетесь. Приоткроем секрет: накатываете два варианта произвольной программы – один с четверным выбросом, другой по старинке с двумя тройными.

Козловский. В начале октября мы поедем в родной для нас Петербург. Будем участвовать в таком локальном турнире – мемориал Панина. И там мы хотим произвести эксперимент…

Траньков. Или фурор.

Козловский. Или фурор, одно не исключает другое. Попытаться выкатать произвольную программу с четверным выбросом.