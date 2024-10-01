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Тренер Светлана Панова раскрыла подробности аварии, в которую попала фигуристка Ксения Синицына

Тренер попавшей в аварию фигуристки: её машину сильно побило, в неё влетели
Ксения Синицына
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Светлана Панова, тренер попавшей в аварию Ксении Синицыной, раскрыла подробности ДТП.

«Когда садишься за руль, надо быть готовым, что такое бывает, ситуация жизненная, с ней надо научиться справляться. На дороге не всё зависит от тебя. Она водит где-то год, водитель она довольно аккуратный. Насколько я поняла, перед ней кто-то очень резко затормозил, ей тоже пришлось это сделать, а дальше какой-то лихач этого сделать не смог.

Её машину сильно побило, в неё влетели, но она не пострадала. Достаточно быстро всё произошло, но, поскольку она была за рулём, её некому было отвезти, она ждала ГИБДД. Поэтому на соревнования она и не попала», – цитирует Панову «РИА Новости Спорт».

Из-за аварии Синицына была вынуждена пропустить чемпионат Москвы. После короткой программы лидерство захватила Дарья Садкова.

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