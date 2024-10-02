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Полное расписание Мемориала Панина-Коломенкина по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Расписание Всероссийских соревнований «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», которые пройдут в Санкт-Петербурге 2-5 октября.

2 октября, среда, юниоры, короткая программа:

9:00-15:25 – женское одиночное катание (КМС);

15:40-18:05 – мужское одиночное катание (КМС);

18:20-20:10 – парное катание (КМС);

20:25-23:00 – танцы на льду (КМС).

3 октября, четверг, юниоры, произвольная программа:

10:00-13:00 – женское одиночное катание (КМС);

13:15-16:15 – мужское одиночное катание (КМС);

16:30-18:40 – парное катание (КМС);

18:55-21:30 – танцы на льду (КМС).

4 октября, пятница, взрослые, короткая программа:

12:00-13:10 – танцы на льду (МС);

13:25-15:25 – женское одиночное катание (МС);

15:40-17:00 – парное катание (МС);

17:15-20:00 – мужское одиночное катание (МС).

5 октября, суббота, взрослые, произвольная программа + показательные выступления:

10:00-11:15 – танцы на льду (МС);

11:30-13:50 – женское одиночное катание (МС);

14:05-15:35 – парное катание (МС);

15:50-18:30 – мужское одиночное катание (МС);

19:00-19:30 – церемония награждения;

19:45-21:30 – показательные выступления.

Напомним, в списке участников на турнире заявлены Владислав Дикиджи, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Анна Фролова, Ксения Гущина, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Лев Лазарев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также другие спортсмены.