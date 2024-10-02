Полное расписание Мемориала Панина-Коломенкина по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Расписание Всероссийских соревнований «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», которые пройдут в Санкт-Петербурге 2-5 октября.
2 октября, среда, юниоры, короткая программа:
- 9:00-15:25 – женское одиночное катание (КМС);
- 15:40-18:05 – мужское одиночное катание (КМС);
- 18:20-20:10 – парное катание (КМС);
- 20:25-23:00 – танцы на льду (КМС).
3 октября, четверг, юниоры, произвольная программа:
- 10:00-13:00 – женское одиночное катание (КМС);
- 13:15-16:15 – мужское одиночное катание (КМС);
- 16:30-18:40 – парное катание (КМС);
- 18:55-21:30 – танцы на льду (КМС).
4 октября, пятница, взрослые, короткая программа:
- 12:00-13:10 – танцы на льду (МС);
- 13:25-15:25 – женское одиночное катание (МС);
- 15:40-17:00 – парное катание (МС);
- 17:15-20:00 – мужское одиночное катание (МС).
5 октября, суббота, взрослые, произвольная программа + показательные выступления:
- 10:00-11:15 – танцы на льду (МС);
- 11:30-13:50 – женское одиночное катание (МС);
- 14:05-15:35 – парное катание (МС);
- 15:50-18:30 – мужское одиночное катание (МС);
- 19:00-19:30 – церемония награждения;
- 19:45-21:30 – показательные выступления.
Напомним, в списке участников на турнире заявлены Владислав Дикиджи, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Анна Фролова, Ксения Гущина, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Лев Лазарев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также другие спортсмены.