Пасечник: Крыловой очень понравилась «Дюна» Гуменника, она влюбилась в эту программу

Елизавета Пасечник, выступающая в танцах на льду с Дарио Чиризано, рассказала в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», что их тренер Анжелика Крылова высоко оценила новую короткую программу фигуриста-одиночника Петра Гуменника под саундтрек из фильма «Дюна».

Чиризано: Я сейчас начал заниматься актёрским мастерством, чтобы более интересно раскрывать себя в программах.

Журанков: В какой-то театральной студии?

Чиризано: Нет, индивидуально. Мои домашние задания — это посмотреть какой-то классный фильм. Я должен посмотреть и вкусить эту игру. И, бывает, фильм я два дня смотрю. Может, ещё больше, потому что просто сесть за раз и посмотреть весь фильм невозможно.

Журанков: «Дюну» смотрели?

Пасечник: Хочу посмотреть.

Чиризано: Не смотрел. Я тоже хочу посмотреть.

Боброва: Вы так вдохновились программами Гуменника и Семененко, что решили посмотреть?

Пасечник: Анжелике Алексеевне Крыловой, кстати, очень понравилась программа Пети Гуменника. Она просто влюбилась в эту программу. Она кучу комплиментов сделала.

Напомним, сильнейшие фигуристы России представили программы для сезона-2024/2025 на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, которые прошли 14 и 15 сентября.