«Я два месяца на интервальном голодании». Пасечник и Чиризано — о проблеме диет в спорте

Фигуристка Елизавета Пасечник, выступающая в танцевальном дуэте с Дарио Чиризано, рассказала о своей диете в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: Дарио, что Лиза ест на завтрак?

Чиризано: сырники. Ты же любишь сырники, нет? Либо вообще ничего не ешь. Я сам за то, чтобы завтракать, потому что нужны силы, нужна энергия. Просто если я не позавтракаю, лучше…

Пасечник: лучше к нему не подходить. Дарио тоже любит сырники. И я люблю, но сейчас в основном не завтракаю. Я на интервальном голодании.

Журанков: что это такое? Ешь-не ешь, ешь-не ешь, ешь-не ешь?

Пасечник: нет, просто у меня по часам всё расписано. У меня первый приём пищи получается в час дня, когда первая тренировка прошла уже.

Журанков: то есть Дарио уже бешеный к этому моменту?

Чиризано: да, если я голодный. Если бы я не поел.

Пасечник: получается, первый приём пищи у меня в час — это обед. И второй приём пищи, смотря во сколько мы заканчиваем, потому что в разные дни по-разному, но до семи вечера. Соки не пью. Кофе сейчас исключила. Сахар, всякие сиропы. Вот раньше я очень любила это всё. Сейчас без сахара всё пью. Чай, воду. Но я знаю, что, кстати, чай и кофе, даже вода с лимоном или минеральная вода — это уже считается едой, потому что обладает какими-то питательными веществами.

Боброва: и как давно ты сидишь на этой диете?

Пасечник: уже месяца два, наверное.

Журанков: это же нормальная история в спорте?

Боброва: ну, смотри, когда у меня был пубертатный период, а он у меня был очень поздно, тренеры ко мне приходили и говорили: «Жирная корова, платье не налезает». Мне шили платье, утягивали по самое не хочу, тренер приходила и со всей силы утягивала платье: «Даже я в это влезу». И мне ещё утягивали. Но когда я сидела на диетах, я ела. Если бы я не ела, я бы просто не выдержала такой темп тренировок.

Журанков: Лиза, а как ты искала систему?

Пасечник: мне просто это сейчас необходимо, и это то, что мне помогает, если исключить дополнительную физическую нагрузку. То есть при интервальном голодании я могу сбрасывать свой лишний вес. У нас в основном нет полноценных прокатов во время первого льда, то есть нагрузка не такая сильная, как во время дневного льда. Поэтому мне бывает очень тяжело, но потом вот я пообедаю, у нас на следующем льду прокат, и уже, в принципе, силы есть, поэтому нормально.

Боброва: ты обсуждала этот момент с Крыловой?

Пасечник: да, мне очень помогает Анжелика Алексеевна, поддерживает меня.

Боброва: а с диетологами ты не общалась?

Пасечник: очень много общалась с различными диетологами.

Боброва: просто самое главное, чтобы это было контролируемо. Не просто так: я решила ничего не есть, грубо говоря, а потом мы теряем здоровье. Это должно быть контролируемо.

Напомним, этим летом олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что питается один раз в день, так как у неё не хватает времени, чтобы поесть.