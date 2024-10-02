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Фигуристы Пасечник и Чиризано назвали танцевальные дуэты, которые считают крутыми

«Элементы повторяются из года в год, но…» Фигуристка Пасечник — о Пападакис и Сизероне
Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано
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Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано назвали в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» танцевальные дуэты, которые считают «крутыми».

Чиризано: мне очень нравится канадская пара Гиллес/Пуарье. Каждое движение вытекает из другого. И я тоже не хочу быть похожим ни на кого другого, хочется выработать свой индивидуальный стиль.

Пасечник: французская пара — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Что мне нравится в этой паре? Пластичность этих людей меня очень вдохновляет. Мне кажется, что у этой пары оригинальные программы. Возможно, у них повторяются элементы из года в год, но это оригинальная пара, которая отличается от других пар. Мне очень нравится стиль их программ — это современные, модерновые программы.

Чиризано: ещё у Шарлен [Гиньяр] и Марко [Фаббри] каждая деталь… Я восхищаюсь их работой. Они так пашут! Они на утренней тренировке могут выйти, раскататься и проехать произвольную. Это нонсенс! Каждая деталь, каждая нога, каждая рука проработана.

Ранее Пасечник рассказала, что для поддержания формы питается по принципу интервального голодания.

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