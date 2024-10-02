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12-летняя фигуристка Костылева показала четверной лутц на тренировке

12-летняя Костылева продемонстрировала четверной лутц на тренировке. Видео
Елена Костылева
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12-летняя фигуристка Елена Костылева опубликовала в соцсетях видео, на котором исполняет четверной лутц во время тренировки. Юная спортсменка очень высоко взлетела при выполнении четырёх оборотов, но на приземлении коснулась льда рукой и очень низко присела, чтобы сохранить равновесие после сложного прыжка.

Елена Костылева тренируется в академии «Ангелы Плющенко», куда перешла минувшей весной. В арсенале фигуристки уже имеются тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. На турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова, который проходил с 23 по 25 сентября, она чисто сделала три четверных прыжка в произвольной программе и уверенно одержала победу.

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