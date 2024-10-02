Пасечник и Чиризано ответили на вопрос о конкуренции с Кагановской и Некрасовым

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, рассказали в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», что думают о конкуренции с другой танцевальной парой — Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Пасечник: меня это мотивирует, мне нравится испытывать чувство конкуренции небольшой, даже в тренировочном процессе.

Чиризано: я не так обращаю на это внимание. Но мне просто нравится внимание, когда следят, может быть, сравнивают. Я себя ни с кем не сравниваю.

Ранее Пасечник и Чиризано назвали танцевальные дуэты, которые считают «крутыми» на международной арене, и объяснили, чем обусловлен их выбор.