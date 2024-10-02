Пасечник о танцевальной карьере: на чемпионатах России практически всегда была первой

Фигуристка Елизавета Пасечник, выступающая в танцах на льду с Дарио Чиризано, рассказала в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», как занималась танцами в детстве.

Журанков: о каких танцах мы говорим?

Пасечник: современные танцы на полу. Джаз-модерн. Без балета. Мы занимались в обычной школе, где учатся дети. В актовом зале. У нас не было какого-то специального оборудования, чтобы мы развивались, но наши педагоги делали для нас всё, что могли. Мы даже ездили на различные чемпионаты мира, чемпионаты Европы, в России наш коллектив занимает тоже почётное место.

Журанков: какие у тебя успехи в танцах были?

Пасечник: в танцах, наверное, одно из самых ярких достижений — когда я была ещё в номинации «дети», то заняла третье место на чемпионате мира в Германии. Причём я поехала на чемпионат мира, но, во-первых, мы не думали, что я туда попаду. На тот момент я только начинала свою карьеру в танцах, и никаких результатов не планировалось. Мы поехали на чемпионат мира в Германию, заняли третье место. …> Я была счастлива — вы не представляете! Это незабываемые эмоции!

С того момента у меня в танцах был большой прогресс. На чемпионатах России практически всегда была первой. Ещё у нас была танцевальная Олимпиада, тоже выигрывала её.

Журанков: то есть ты многократная чемпионка России?

Пасечник: в танцах — да.

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