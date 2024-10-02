Пасечник рассказала, почему врачи запретили ей заниматься фигурным катанием

Елизавета Пасечник, выступающая в танцах на льду с Дарио Чиризано, призналась в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», что могла завершить карьеру в фигурном катании из-за проблем с позвоночником.

Пасечник: фигурное катание появилось в моей жизни, когда мне было четыре года. Естественно, меня отвели туда родители. Не помню свои первые эмоции, какие они были, не буду врать. Не могу сказать, что мне прям нравилось, но, наверное, какое-то желание всё-таки ходить у меня было.

Сначала я была в одиночном катании. Затем у меня начались проблемы со спиной. У меня протрузии в межпозвоночных дисках. Я терпела-терпела-терпела, и всё — пик, я не могу ничего делать, не могу прыгать. Соответственно, врачи говорят: «Тебе нельзя заниматься фигурным катанием». У меня истерика: «Как так? Я же не смогу не заниматься!» Мне было восемь лет на тот момент. И мама приняла решение, что если не получится с фигурным катанием, то нужно найти замену. И я пошла на танцы.

С тех пор я совмещала: школа, танцы, фигурное катание. Танцами мне очень интересно было заниматься. Очень нравился наш коллектив. Танцы очень повлияли в итоге: моя пластичность и всё-всё-всё — это за счёт танцев.

Боброва: но ты была рада вернуться в фигурное катание?

Пасечник: конечно, но это было очень неожиданно на самом деле. Очень спонтанное решение, которое принимала в основном не я, а по рекомендации папы решила попробовать.

Боброва: а что с протрузиями?

Пасечник: протрузии сейчас стоят на месте. Я проверяла не так давно. Нет никаких ухудшений, поэтому сейчас моя спина не мешает мне тренироваться (постучала трижды кулаком по столу). Спина не беспокоит сейчас.

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