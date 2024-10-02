«Наши две души летают, мечутся, влюбляются». Пасечник и Чиризано — о произвольном танце

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, рассказали в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» об идее произвольного танца, который представили на контрольных прокатах.
Чиризано: мы катаем про двух душ, про рождение…
Пасечник: про познание этого мира, про познание друг друга. Мы встречаем друг друга…
Чиризано: и наши две души летают, мечутся, влюбляются.
Пасечник: мы понимаем вместе, что любовь – это самое великое чувство, которое только есть, она разбивает все преграды на пути.
Чиризано: и мы стараемся это показать нашим танцем.
Журанков: а финал где?
Пасечник: мы все преграды разбили…
Журанков: и эта дорожка финальная от борта обратно – это апофеоз?
Пасечник: буря эмоций, всё-всё-всё.
Журанков: апофеоз счастья после преодолённых преград.
Пасечник: да.
Журанков: а последняя поза что значит?
Чиризано: победа.
Ранее Пасечник и Чиризано сообщили, что новая короткая Петра Гуменника под саундтрек из фильма «Дюна» очень понравилась их тренеру Анжелике Крыловой.