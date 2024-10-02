Трусова показала роскошный образ: в белом мини-платье без бретелек и с необычным колье

Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) опубликовала в соцсетях продолжение свежей фотосессии, где предстала в роскошном образе. Серебряная медалистка Олимпиады в Пекине-2022 надела белое платье-бюстье длины мини и подобрала к нему свободный жакет и лаконичные босоножки в тон. Декольте девушки украсило необычное серебристо-белое колье. Длинные рыжие волосы Игнатова слегка завила и распустила. Получился очень эффектный, нежный образ с нотками дерзости.

Напомним, ранее Игнатова показала серию совместных снимков с мужем Макаром Игнатовым. Фигуристы поженились 17 августа и устроили пышную свадьбу в одной из подмосковных усадеб.