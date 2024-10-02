Фигуристка Пасечник: не читаю комментарии вообще, я очень ранимый человек

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, рассказали в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», как относятся к хейту и читают ли комментарии о себе.

Чиризано: я читаю все комментарии в своём телеграм-канале. Я, честно, негативных комментариев практически и не видел.

Журанков: у вас нет хейтеров?

Пасечник: я не читаю комментарии вообще. Потому что я очень ранимый человек, очень буквально всегда всё воспринимаю, и я очень закрыта от внешнего мира. Я сама понимаю, над чем мне нужно поработать, чтобы я чувствовала себя увереннее. Я это знаю и предполагаю, что могут говорить люди обо мне. Поэтому я абсолютно закрыта, вообще не читаю ничего.

Чиризано: всё читаю. Мне так интересно!

Пасечник: может быть, это моя ошибка. Но в данный период времени мне просто так легче переживать какие-то негативные эмоции и просто работать над собой. Я знаю свои ошибки.

Журанков: Дарио, а ты зачем читаешь?

Чиризано: мне интересно, что про нас говорят, что нравится, что не нравится.

Боброва: а ты потом с Лизой делишься?

Чиризано: да. Меня интересует общественное мнение.

Ранее Пасечник и Чиризано рассказали об идее своего нового произвольного танца.