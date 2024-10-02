«Саша очень красивая, привлекательная». Бойкова и Козловский ответили об отношениях в паре

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали в подкасте Первого канала «Произвольная программа», есть ли между ними романтические отношения.

Козловский: мы очень близкие друг другу люди, и мне кажется, что к Саше у меня отношение как к сестре.

Бойкова: у меня тоже к Диме как к брату.

Траньков: вы ревнуете, когда кто-то появляется? Если увидишь Диму с девушкой?

Бойкова: нет, я, наоборот, обрадуюсь и буду рада хорошему человеку, который будет его поддерживать.

Траньков: а если она тебе не понравится, можешь сказать?

Бойкова: я могу сказать, да (смеётся)! Тут уже дело в том, послушает ли меня Дима (смеётся).

Козловский: Саша очень красивая, привлекательная девушка. Мне кажется, что её личная жизнь — её личное дело. Мы с ней всего лишь катаемся в паре.

Бойкова и Козловский заявлены в списке участников на Мемориале Панина-Коломенкина, который пройдёт в Санкт-Петербурге 2-5 октября. Этот турнир станет для них первым в сезоне-2024/2025.