Бойкова и Козловский — о переходе к Тутберидзе от Москвиной: мы нашли своих тренеров

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали в подкасте Первого канала «Произвольная программа» подробности перехода от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

Бойкова: Наверное, это, все-таки, имело накопительный эффект и четвёртое место Олимпиады уже стало таким прямо знаком: «Ребята, если вы хотите куда-то двигаться, то надо реально кардинально менять свою жизнь». Год мы находились в раздумьях. Мы ведь после Олимпийских игр оставались у Тамары Николаевны (Москвиной — примечание «Чемпионата»). Мы поставили новые программы, хорошо провели весь сезон, но внутри у нас была какая-то неудовлетворённость: мы понимали, что можем больше и хотим больше, но здесь как-то не получается это больше показать, это больше сделать.

Траньков: Подождите. Вы обыгрывали весь сезон чемпионов мира, олимпийских чемпионов ещё на тот момент, бронзовых призёров Олимпийских игр… И всё равно после этого у вас ест неудовлетворённость?

Козловский: По ходу олимпийского сезона у нас просто сложилось абсолютное понимание, что наше стремление к какому-то развитию не поддерживается. И лучшим примером этому был Кубок Первого Канала, который был после Олимпиады. На Олимпийских играх Бойкова с Козловским катались с тройным сальховым каскадом три-два-два. Спустя месяц Бойкова Козловский едут с каскадом три-ойлер-три и прекрасно катают произвольную программу. Вопрос: почему?

Траньков: Вы ответьте на вопрос. Может, вы за месяц сделали его стабильным, чтобы Саша чувствовала себя уверенно, нет?

Бойкова: Ты же сам, как фигурист, понимаешь, что прыжки не ставятся за месяц. Мы очень хотели в олимпийский год кататься с каскадом три-ойлер-три, но такс ложились обстоятельства, что нашу идею не поддержали.

Козловский: Мягко говоря, не хочется уходить в какие-то воспоминания о плохом, потому что всё-таки благодаря Тамаре Николаевне Москвиной было очень много хорошего. К сожалению, финал нашей работы, как мне кажется, был не самым удачным. Это и привело к нашему уходу. У нас сложился колоссальный опыт. Да, не сложилась Олимпиада, да, не сложился олимпийский сезон, но тот жизненный опыт, который мы получили, это закалило нас как спортсменов и изменило как людей.

Бойкова: В любом случае этот опыт был нужен, чтобы как раз понять, что нужно всё менять. Последний сезон, который мы провели у Тамары Николаевны, наверное, мы выиграли исключительно на наших характерах. Потому что всё шло не то и не так: у нас и травмы были, и подготовка не складывалась. Честно говоря, собирались мы исключительно на соревнованиях. Просто, наверное, благодаря друг другу и тому, что мы друг в друга верили. И это нас очень сильно всё равно истощало. Потому что, когда ты неимоверными силами собираешься на старт и делаешь это буквально самостоятельно, своими силами, это потом приходит к выгоранию.

К концу сезона мы прекрасно понимали, что следующий мы так не вывезем. Поэтому мы очень быстро приняли решение, что надо переходить к другому тренеру. Мы тогда наблюдали за Женей с Вовой (Евгения Тарасова и Владимир Морозов — примечание «Чемпионата»), как команда Этери Георгиевны (Тутберидзе — примечание «Чемпионата») помогла им в своё время, и подумали, что мы можем подойти, спросить: возможен ли такой путь работы с нами. И мы это сделали, Этери Георгиевна подумала какое-то время, и случился уже наш совместный тандем с командой Этери Георгиевны, тобой непосредственно, Алексеем Тихоновым. Мы благодарны, что нас приняли и сейчас с нами работают.

Траньков: Ожидания были оправданы?

Козловский: Работая в новом для себя городе, в новом для себя клубе, с новыми тренерами уже больше года, я могу сказать, что чувствую, что мы с Сашей нашли своих тренеров.

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