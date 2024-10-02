«Моя личная боль». Козловский эмоционально высказался об отсутствии международных стартов

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили в подкасте Первого канала «Произвольная программа», что думают об отсутствии возможности участвовать в международных турнирах из-за бана России. Спортивная пара призналась, что для них важно завоевать крупные титулы.

Бойкова: очень хотим на международную арену, и, хотя наша федерация делает всё возможное, чтобы наша сборная и её топы не заканчивали карьеры, а продолжали соревноваться и делали это на высочайшем уровне, мы всё равно хотим каких-то «экспириенсов» и эмоций именно от завоевания титулов на международной арене. Потому что, конечно, с этим ничего не сравнится.

Козловский: это на самом деле очень грустно, очень печально и крайне несправедливо. Это моя личная боль, я буду говорить исключительно за себя, потому что Саша, может быть, такого не испытывает.

Надо понимать, что мы с Сашей сейчас являемся одним из самых сильных дуэтов в мире и в принципе имеем колоссальные перспективы. Но ввиду абсолютно необоснованного, несправедливого и предательского по отношению к спорту нашего отстранения мы рискуем быть просто забытыми в истории фигурного катания. Потому что у нас с Сашей к текущему моменту громких побед нет. Я убеждён, что в истории фигурного катания возможно остаться, только имея крупные международные победы. И к этому я бы даже отнёс ввиду системы нашего вида спорта исключительно два турнира — это чемпионат мира и Олимпийские игры. Так сложилось.

При всём уважении к нашей федерации, к нашим другим каким-то институтам, которые стараются поддерживать спортсменов на российском уровне, поменять это в считанные дни, месяцы, даже годы, скорее всего, невозможно. Потому что с чем мы боремся? Мы говорим: «Здесь Олимп. Здесь боги». Это самый центральный турнир в нашем виде спорта. Если мы будем говорить о наших прямых конкурентах, которые тренируются сейчас в группе Тамары Москвиной — у них есть громкие победы, у них есть громкие медали. Они, как ни крути, являются чемпионами мира, у них третье место Олимпийских игр. Они уже оставили свой след в истории. У нас же, к сожалению, были шансы, но мы их не использовали.

Очень будет грустно, очень будет печально, если мы таких шансов и не получим.

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