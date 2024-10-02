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Фигуристы Бойкова и Козловский сказали, что готовы участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе

«Ехать однозначно». Бойкова и Козловский ответили, готовы ли соревноваться как нейтралы
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, ответили в подкасте Первого канала «Произвольная программа», согласятся ли участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

Траньков: допустим, нас завтра допустили до чемпионата мира, но допустили в нейтральном статусе. Ваше решение какое будет?

Козловский: надо ехать однозначно. Не вижу никакого провокационного вопроса. Надо ехать однозначно. Во-первых, я считаю, что поехать и победить в тяжелейших условиях, даже без флага и гимна и под определённым давлением — это демонстрация силы и характера. Поднять руки и сказать, что мы не поедем — мне кажется, что такая позиция демонстрирует определённую слабость. Говорю исключительно за себя. Возможно, Саша меня в этом плане поддерживает.

Бойкова: я поддерживаю Диму в том плане, что спортивный век короткий. Мы попробовали уже выступать на международной арене, и, как я уже сказала, это не сравнится с российской ареной, хотя и одной из сильнейших. Была бы возможность, мы бы с Димой с радостью поехали.

Траньков: вы не то что попробовали. Вы являетесь чемпионами Европы, призёрами чемпионата мира.

Бойкова: но хочется большего.

Ранее Козловский эмоционально высказался о бане российских фигуристов на международной арене.

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