Козловский назвал провалом их четвёртое место с Бойковой на Олимпиаде в Пекине

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал провальным результат их выступления на Олимпиаде в Пекине и пояснил, что его удивило в судействе.

«Четвёртое место Олимпиады для нас было провалом. Было очень печально, очень грустно, но я могу сказать, что мне лично удалось это перенести достаточно легко. После короткой программы я уже понимал, что в тройке мы не будем. При условии, конечно, того, что другие спортсмены, которые были выше нас, не начнут допускать грубые, серьёзные ошибки.

На самом деле, Олимпиада развивалась очень специфически, когда мы находились в Пекине, потому что по ходу мы начали узнавать определённые «сюрпризы», получать определённую информацию, которая противоречила той, которая была у нас до этого. Например, техбригада, которая судила нас на чемпионате мира в Стокгольме и вообще весь сезон, всю карьеру, ставит нам поддержку четвёртого уровня по ходу сезона. А когда мы приезжаем на Олимпийские игры, узнаём, что эта же поддержка почему-то у нас стала третьего уровня. Я не знаю, кого в этом контексте винить, но всё-таки, наверное, присутствует позиция так называемой «третьей пары». Приехали на Олимпиаду мы всё-таки третьей парой, поскольку на чемпионате Европы, который предшествовал Олимпийским играм, находились на третьей позиции в стране.

И, видимо, сыграл этот фактор, который всё-таки дал возможность другим людям ставить нам такие оценки. Но здесь важно сказать, что по нашим прокатам мы заняли своё место», — сказал Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Бойкова и Козловский ответили, поедут ли на международные соревнования в нейтральном статусе, если это будет условием допуска к ним российских фигуристов.